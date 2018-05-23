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23.05.2018 18:46 В Туле открылась выставка «Общая черта» "Вести-Тула"





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Главные герои экспозиции - белокаменные церкви и деревянные дома Белева, панорамы Оптиной Пустыни и улицы Козельска, башни Тульского Кремля и яснополянские аллеи.



На торжественном открытии выступили представители городов - участников проекта, а также коллективы Тульского колледжа искусств - лауреаты международных конкурсов.



Сегодня в в Атриуме Тульского кремля открылась художественная выставка «Общая черта»: Тульский кремль и города Большой засечной черты. Свои работы представили живописцы Тулы, Калуги, Орла и Рязани.Главные герои экспозиции - белокаменные церкви и деревянные дома Белева, панорамы Оптиной Пустыни и улицы Козельска, башни Тульского Кремля и яснополянские аллеи.На торжественном открытии выступили представители городов - участников проекта, а также коллективы Тульского колледжа искусств - лауреаты международных конкурсов.











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