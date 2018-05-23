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23.05.2018 18:38 В Новомосковске планируют запустить две новые котельные "Вести-Тула"





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С 2011 года в Новомосковске заменили четверть всех теплосетей, открыли шесть новых котельных. Они имеют современное оборудование, а также являются более компактными и производительными. Такие модульные котельные позволяют оптимизировать расход газа, а также затраты на обслуживание, ведь постоянного присутствия персонала, кроме одного диспетчера, на котельных не требуется.





«Ввод в эксплуатацию двух новых котельных позволит улучшить жизнь в городе. У нас центр города не дотапливался все время с начала строительства этих домов», - отметил глава администрации муниципального образования город Новомосковск Вадим Жерздев.



В Новомосковске продолжают обновлять отопительную систему города. Сейчас там строят две новые котельные, которые обеспечат теплом два микрорайона. Ввести в эксплуатацию их планируют этой осенью.С 2011 года в Новомосковске заменили четверть всех теплосетей, открыли шесть новых котельных. Они имеют современное оборудование, а также являются более компактными и производительными. Такие модульные котельные позволяют оптимизировать расход газа, а также затраты на обслуживание, ведь постоянного присутствия персонала, кроме одного диспетчера, на котельных не требуется.«Ввод в эксплуатацию двух новых котельных позволит улучшить жизнь в городе. У нас центр города не дотапливался все время с начала строительства этих домов», - отметил глава администрации муниципального образования город Новомосковск Вадим Жерздев.















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