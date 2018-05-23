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23.05.2018 18:28 В регионе появится реестр туристических маршрутов для детей "Вести-Тула"





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Так на сайте регионального министерства социальной защиты населения уже есть реестр организаций, занимающихся летним отдыхом детей. Закон также наделяет родителей правом оперативно сообщать о любых нарушениях в детских лагерях в электронном виде и получать оперативный ответ от властей. Информация будет открытой. То есть ее опубликуют на сайте ведомства, обезличив персональные данные.



Как рассказал уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова, «…таким образом, будет понятен рейтинг различных оздоровительных учреждений. Для руководителей, которые заинтересованы в положительном имидже, и в том, чтобы дети качественно и полноценно отдохнули, это будет большим стимулом. Для родителей это будет отдельным информационным ресурсом при планировании отдыха детей».

До 1 июня в регионе появится реестр туристических маршрутов детской оздоровительной кампании. Это новое требование законодательства. Согласно им планируемые походы и другие виды организованного активного отдыха проверяются контролирующими органами, а информация публикуется.Так на сайте регионального министерства социальной защиты населения уже есть реестр организаций, занимающихся летним отдыхом детей. Закон также наделяет родителей правом оперативно сообщать о любых нарушениях в детских лагерях в электронном виде и получать оперативный ответ от властей. Информация будет открытой. То есть ее опубликуют на сайте ведомства, обезличив персональные данные.Как рассказал уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова, «…таким образом, будет понятен рейтинг различных оздоровительных учреждений. Для руководителей, которые заинтересованы в положительном имидже, и в том, чтобы дети качественно и полноценно отдохнули, это будет большим стимулом. Для родителей это будет отдельным информационным ресурсом при планировании отдыха детей».









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