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23.05.2018 17:14 Парковка в центре Тулы станет светлей "Вести-Тула"





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Всего на территории парковочного пространства, ограниченного улицами Союзной и Благовещенской, будет установлено 14 опор освещения. После установки опор освещения на них будут размещены самонесущие изолированные провода и установлены светодиодные светильники в количестве 18 штук. Полностью завершить работы специалисты планируют к 15 июня.





В рамках муниципальной программы «Тула светлый город» сегодня началась установка опор освящения на парковке в историческом центре Тулы. Когда откроется Тульская набережная, именно здесь будут скапливать большинство автомобилей тех, кто приедет прогуляться.Всего на территории парковочного пространства, ограниченного улицами Союзной и Благовещенской, будет установлено 14 опор освещения. После установки опор освещения на них будут размещены самонесущие изолированные провода и установлены светодиодные светильники в количестве 18 штук. Полностью завершить работы специалисты планируют к 15 июня.

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