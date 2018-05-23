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23.05.2018 16:05 «Библиотечный Оскар-2018» получили лучшие сотрудники отрасли "Вести-Тула"





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«Почему «Оскар»? Наверное, потому, что Тульская библиотечная система звезда на библиотечном небосклоне не только нашего города, но и региона. В конкурсе участвуют все филиалы, а это 27 библиотек», - говорит директор МУК «Тульская библиотечная система» Ольга Калинина.

Тула станет библиотечной столицей России. Этот высокий статус город примет в следующем году, сейчас уже полным ходом идет подготовка. Сегодня, в преддверии общероссийского дня библиотек, Тульская библиотечная система провела конкурс профессионального мастерства «Библиотечный Оскар- 2018» . Состоялась церемония награждения лучших работников, музыкальные подарки от лучших творческих коллективов города.«Почему «Оскар»? Наверное, потому, что Тульская библиотечная система звезда на библиотечном небосклоне не только нашего города, но и региона. В конкурсе участвуют все филиалы, а это 27 библиотек», - говорит директор МУК «Тульская библиотечная система» Ольга Калинина.











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