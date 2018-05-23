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23.05.2018 15:51 Туляки придумают название общественным пространствам "Вести-Тула"





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Теперь жители региональной столицы могут проявить свою активную позицию и в выборе названий для них. Свои предложения можно присылать до 30 июня, подробности на сайте городской администрации. Ну, а что касается самих преобразований, которые грядут на этих пространствах, то проекты уже вот-вот начнут реализовываться. Конечный результат мы увидим ко Дню города-героя.



Как рассказала заместитель начальника управления по благоустройству, начальник отдела реализации муниципальных программ Татьяна Кожухова, «…на территории между площадью Победы и улицей Болдина планируется демонтаж остановочного павильона и установка нового кафе. В сквере ТНИТИ планируется установка спортивного комплекса, удаление и кронирование деревьев, укладка новой плитки».



В Туле проводится конкурс на лучшее название общественных пространств. Во время президентских выборов горожане определили скверы, которые они бы хотели видеть облагороженными. Большинство голосовало за территорию между площадью Победы и улицей Болдина, и за уже существующий сквер ТНИТИ.Теперь жители региональной столицы могут проявить свою активную позицию и в выборе названий для них. Свои предложения можно присылать до 30 июня, подробности на сайте городской администрации. Ну, а что касается самих преобразований, которые грядут на этих пространствах, то проекты уже вот-вот начнут реализовываться. Конечный результат мы увидим ко Дню города-героя.Как рассказала заместитель начальника управления по благоустройству, начальник отдела реализации муниципальных программ Татьяна Кожухова, «…на территории между площадью Победы и улицей Болдина планируется демонтаж остановочного павильона и установка нового кафе. В сквере ТНИТИ планируется установка спортивного комплекса, удаление и кронирование деревьев, укладка новой плитки».







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