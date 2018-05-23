НОВОСТИ | Общество







23.05.2018 15:03 О «Тульской набережной» узнали в Москве Вести-Тула





| фото |



«Вся эта территория принадлежала заводу. С приходом нового губернатора господина Дюмина эту территорию отдали, - рассказал автор проекта Олег Шапиро. - Простой анализ показал, что в центре города зияет пустота, что невозможно. Идея была в том, чтобы оживить этот город, оживить центр. Улицу Пятницкую сделать пешеходной, сделать Крестовоздвиженскую площадь и заново сделать набережную, чтобы старицу, которая была дико загрязнена, превратить в полноценную водную артерию, чтобы вдоль неё было приятно гулять».



В Туле использован системный подход, позволяющий решить целый комплекс вопросов, связанных с транспортом, инфраструктурой, работой городских служб. Эта практика уже находит применение в других регионах. В частности, опыт туляков применяют при благоустройстве набережной в Нижнем Новгороде.



«Как старые российские города обретают новую идентичность» в рамках цикла лекций «В городе жить», посвященного проблемам постсоветских городов, говорили накануне в столице. Архитектор Олег Шапиро рассказал о проекте «Тульская набережная».«Вся эта территория принадлежала заводу. С приходом нового губернатора господина Дюмина эту территорию отдали, - рассказал автор проекта Олег Шапиро. - Простой анализ показал, что в центре города зияет пустота, что невозможно. Идея была в том, чтобы оживить этот город, оживить центр. Улицу Пятницкую сделать пешеходной, сделать Крестовоздвиженскую площадь и заново сделать набережную, чтобы старицу, которая была дико загрязнена, превратить в полноценную водную артерию, чтобы вдоль неё было приятно гулять».В Туле использован системный подход, позволяющий решить целый комплекс вопросов, связанных с транспортом, инфраструктурой, работой городских служб. Эта практика уже находит применение в других регионах. В частности, опыт туляков применяют при благоустройстве набережной в Нижнем Новгороде.





Читать @gtrktula

















