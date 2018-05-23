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23.05.2018 15:00 В Туле прошли совместные противопожарные учения "Вести-Тула"





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Как отметили представители Росгвардии, главная цель учений - отработка действий при эвакуации личного состава в случае возникновения пожара. Специалисты сработали слаженно и оперативно. Все участники учений справились с поставленными задачами.







Сотрудники Управления Росгвардии и Главного управления МЧС России по Тульской области провели совместные пожарно-тактические занятия по отработке действий в случае тушения условного пожара. По легенде, пожар возник в одном из помещений на первом этаже административного здания и был успешно ликвидирован.Как отметили представители Росгвардии, главная цель учений - отработка действий при эвакуации личного состава в случае возникновения пожара. Специалисты сработали слаженно и оперативно. Все участники учений справились с поставленными задачами.

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