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23.05.2018 14:50 В Тульской области откроется более 50 пляжей "Вести-Тула"





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Ожидается, что принять отдыхающих смогут пляжи на Оке в Алексине, в Велегоже, четыре пляжа в Новомосковске, а также две зоны отдыха - это «Голубая вода» и на Черепетском водохранилище. В Туле готовят пляжи в Хомякове, Обидиме, на Воронке, в Центральном парке. Всего в областном центре, по прогнозам МЧС, могут открыться восемь зон отдыха с возможностью искупаться.







МЧС опубликовало список пляжей, которые подготовят к купальному сезону. В него вошла 51 зона отдыха. В частности, сейчас спасатели очищают дно водоемов. Также специалисты проводят техническое освидетельствование пляжей.Ожидается, что принять отдыхающих смогут пляжи на Оке в Алексине, в Велегоже, четыре пляжа в Новомосковске, а также две зоны отдыха - это «Голубая вода» и на Черепетском водохранилище. В Туле готовят пляжи в Хомякове, Обидиме, на Воронке, в Центральном парке. Всего в областном центре, по прогнозам МЧС, могут открыться восемь зон отдыха с возможностью искупаться.

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