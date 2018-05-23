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23.05.2018 14:36 Калужане порадуют туляков тремя спектаклями Вести-Тула





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Калужский театр - ровесник тульского. Он был основан в январе 1777 году одновременно с учреждением наместничества. А в декабре того же года из части труппы калужского театра был сформирован первый театр в Туле. В Калуге наш театр ласково называют «театр-близнец».



В этот раз калужане порадуют туляков тремя спектаклями. Два из них уже знакомы тульской публике: это музыкальная комедия «Шоу для настоящих леди» и музыкальное ревю «Если любишь - найди». А комедия по пьесе Марка Камолетти «Играем в дружную семью» приедет в Тулу впервые. Наши гастроли носят обменный характер. Тульский драмтеатр покажет в Калуге спектакли «Машенька», «Голодранцы и аристократы» и «Тётки в законе».



Тульский академический театр драмы вновь принимает друзей. С сегодняшнего дня и по 27 мая на нашей сцене пройдут гастроли Калужского драматического театра. Коллективы связывает давняя творческая дружба.Калужский театр - ровесник тульского. Он был основан в январе 1777 году одновременно с учреждением наместничества. А в декабре того же года из части труппы калужского театра был сформирован первый театр в Туле. В Калуге наш театр ласково называют «театр-близнец».В этот раз калужане порадуют туляков тремя спектаклями. Два из них уже знакомы тульской публике: это музыкальная комедия «Шоу для настоящих леди» и музыкальное ревю «Если любишь - найди». А комедия по пьесе Марка Камолетти «Играем в дружную семью» приедет в Тулу впервые. Наши гастроли носят обменный характер. Тульский драмтеатр покажет в Калуге спектакли «Машенька», «Голодранцы и аристократы» и «Тётки в законе».

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