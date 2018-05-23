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23.05.2018 12:53 В Алексине водитель сбил школьника и скрылся Вести-Тула





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Накануне в Алексине во дворе жилого дома на улице Баумана под колёса «ВАЗа» попал 13-летний мальчик. Водитель с места ДТП скрылся. Пострадавший подросток госпитализирован. Позже сотрудниками ГИБДД водитель был установлен. Им оказался 28-летний мужчина, который на момент ДТП предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлены административные материалы.



На 195-м километре автодороги М-4 «Дон» водитель автомобиля «Хонда Цивик» совершил наезд на барьерное ограждение, а затем врезался в грузовик «МАЗ». В результате ДТП водитель иномарки оказался на больничной койке.



Сегодня утром в Куркинском районе столкнулись автомобиль «ВАЗ» и автобус «ПАЗ». В результате молодой человек - водитель легковой машины - получил травмы, несовместимые с жизнью.Накануне в Алексине во дворе жилого дома на улице Баумана под колёса «ВАЗа» попал 13-летний мальчик. Водитель с места ДТП скрылся. Пострадавший подросток госпитализирован. Позже сотрудниками ГИБДД водитель был установлен. Им оказался 28-летний мужчина, который на момент ДТП предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлены административные материалы.На 195-м километре автодороги М-4 «Дон» водитель автомобиля «Хонда Цивик» совершил наезд на барьерное ограждение, а затем врезался в грузовик «МАЗ». В результате ДТП водитель иномарки оказался на больничной койке.

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