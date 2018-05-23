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23.05.2018 12:37 Что стало с Частинским ФАПом после визита министра Вероники Скворцовой? Алексей Ерёмин





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Это один из пяти фельдшерских здравпунктов с жильем для медработников, построенных и введённых в эксплуатацию на территории Тульской области в этом году. Чтобы попасть к врачу, жителям села приходилось ездить в Шатск, Ленинский или вовсе в областную столицу. Теперь это уже в прошлом.



Пункт оснащён по последнему слову медицинской техники - есть всё самое необходимое: лабораторная экспресс-диагностика, исследование на ранние признаки рака разных локализаций, кардиограф. Если экстренные ситуации - есть возможность провести реанимацию. И очень важна информатизация: в первую очередь, это телемедицина.



Как рассказала заведующая Частинским ФАП ГУЗ «Ленинская районная больница» Лидия Шатрова, «территория у меня 10 населённых пунктов, радиус где-то 12 километров, более 600 человек, из них 112 детей».



Лидия Шатрова уже 50 лет в профессии. Сегодня, говорит медик, с такой оснащённостью стало работать легче и спокойней, под рукой есть всё необходимое.



Вопрос обеспечения медицинскими кадрами в нашей стране стоит остро, что уж говорить о селе. Открытие таких учреждений для селян становится спасением. До конца 2018 года в Тульской области будут открыты около 20 фельдшерско-акушерских пунктов.



Яркий домик видно издалека – он стоит в самой высокой точке села. В феврале этого года о частинском ФАПе узнала вся Россия. В его стенах тогда побывала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. «Как заботятся о сельских медиках в Тульской области - это пример для всей страны», - заявила тогда министр.Это один из пяти фельдшерских здравпунктов с жильем для медработников, построенных и введённых в эксплуатацию на территории Тульской области в этом году. Чтобы попасть к врачу, жителям села приходилось ездить в Шатск, Ленинский или вовсе в областную столицу. Теперь это уже в прошлом.Пункт оснащён по последнему слову медицинской техники - есть всё самое необходимое: лабораторная экспресс-диагностика, исследование на ранние признаки рака разных локализаций, кардиограф. Если экстренные ситуации - есть возможность провести реанимацию. И очень важна информатизация: в первую очередь, это телемедицина.Как рассказала заведующая Частинским ФАП ГУЗ «Ленинская районная больница» Лидия Шатрова, «территория у меня 10 населённых пунктов, радиус где-то 12 километров, более 600 человек, из них 112 детей».Лидия Шатрова уже 50 лет в профессии. Сегодня, говорит медик, с такой оснащённостью стало работать легче и спокойней, под рукой есть всё необходимое.Вопрос обеспечения медицинскими кадрами в нашей стране стоит остро, что уж говорить о селе. Открытие таких учреждений для селян становится спасением. До конца 2018 года в Тульской области будут открыты около 20 фельдшерско-акушерских пунктов.





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