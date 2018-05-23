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НОВОСТИ | Общество



23.05.2018 11:39 Студенты НИ РХТУ поговорили с «лидерами России» об амбициях
Надежда Долгих

Студенты НИ РХТУ поговорили с «лидерами России» об амбициях

| фото |
Самоанализ, самоуважение и самореализация. Эти три слова плюс независимость – вот основа успеха будущего лидера. Беседа полуфиналистов конкурса «Лидеры России» Романа Черникова и Константина Ощепкова со студентами НИ РХТУ имени Д. И. Менделеева лежала не столько в плоскости IQ, сколько в сфере эмоционального интеллекта – EQ.

«Человек добивается результата независимо от уровня своего IQ, ведь он у нас у всех разный, но при этом мы можем достичь развития своих личных качеств. Мне этот опыт очень важен, так как я рассчитываю на неограниченный карьерный рост», - рассказал студент 2-го курса факультета «Экономика и управление» НИ РХТУ им. Д. И. Менделеева Даниил Леонов.

Амбициозности ребятам не занимать, но для того, чтобы стать лидерами, что уж говорить об эффективных управленцах, им придется пройти долгий путь. «Верить в свои силы, не переставать учиться после университета, - делится секретами успеха полуфиналист конкурса «Лидеры России» Роман Черников. - Ребята сейчас выходят в открытый космос из университета, и столкнутся с рынком труда, а мы этот путь уже прошли».

К сожалению, реалии времени таковы, что многие выпускники вузов не работают по специальности, и им очень важно было услышать: их ждут на предприятиях Тульской области. «Я работаю на химическом предприятии. Мы очень заинтересованы, чтобы студенты после завершения вуза приходили к нам на работу», - уверяет полуфиналист конкурса «Лидеры России» Константин Ощепков.

Встреча полуфиналистов конкурса, учрежденного президентом страны, прошла в рамках «Года образования и новых знаний» в Тульской области. А ранее глава региона Алексей Дюмин провел встречу с участниками, на которой отметил их роль в работе с молодёжью. Ведь не сегодня – завтра студенты станут частью экономики региона.













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