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23.05.2018 11:14 Воспитанники Киреевской школы-интерната оказались в мире звуков Полина Ермолаева





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«Если я слышу удар, то чётко понимаю, что у него есть атака, есть фактура, которая влетела, и фактура, которая приняла этот удар. Плюс каким-то звуком я сделаю акцент – саму точку удара», - поясняет саунд-дизайнер Борис Кутневич.



Всё из детства - отдыха в украинской деревеньке, куда на лето отвозил отец. Память чутко хранит шелест травы и журчание рек, вспоминает Борис, пытаясь сформулировать, как создать идеальную копию знакомого звука. Музыкант по образованию, он уверяет, что это не так уж и сложно, если умеешь и любишь прислушиваться к окружающему миру.



Пока этим малышам не очень-то и надо знать о том, что одна серия «Маши» поначалу стоила как неплохая квартира в столице, зато бюджет рекламы – 0 рублей – проект раскрутил себя сам! Материя для взрослых… А детям остались минуты истинного счастья, которое переполняло каждого юного участника, когда тот на глазах у сверстников и сам становился немножечко волшебником.



Захватывающий процесс создания мультипликации очаровал ребят и даже вдохновил на новые мечты. А если маленький человек фантазирует, то его мир становится гораздо шире дома-интерната, Киреевска, да и планеты Земля.



Чтобы услышать шаги по морозному снегу нужно хорошенько помять мешочек с крахмалом, а для создания мелодии шелеста листьев – подуть на кисточку из бумажки. Дети начали внимать каждому слову мастера с приветствия, ведь именно он, человек с весьма необычной записью в трудовой книжке – саунд-дизайнер - оживляет картинку, наделяя звучанием.«Если я слышу удар, то чётко понимаю, что у него есть атака, есть фактура, которая влетела, и фактура, которая приняла этот удар. Плюс каким-то звуком я сделаю акцент – саму точку удара», - поясняет саунд-дизайнер Борис Кутневич.Всё из детства - отдыха в украинской деревеньке, куда на лето отвозил отец. Память чутко хранит шелест травы и журчание рек, вспоминает Борис, пытаясь сформулировать, как создать идеальную копию знакомого звука. Музыкант по образованию, он уверяет, что это не так уж и сложно, если умеешь и любишь прислушиваться к окружающему миру.Пока этим малышам не очень-то и надо знать о том, что одна серия «Маши» поначалу стоила как неплохая квартира в столице, зато бюджет рекламы – 0 рублей – проект раскрутил себя сам! Материя для взрослых… А детям остались минуты истинного счастья, которое переполняло каждого юного участника, когда тот на глазах у сверстников и сам становился немножечко волшебником.Захватывающий процесс создания мультипликации очаровал ребят и даже вдохновил на новые мечты. А если маленький человек фантазирует, то его мир становится гораздо шире дома-интерната, Киреевска, да и планеты Земля.





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