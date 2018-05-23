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23.05.2018 10:54 Столичные архитекторы разработали проект обновления Площади искусств в Туле Вести-Тула





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Это пока лишь концепция, и направлена она в первую очередь на создание комфортной городской среды для молодёжи, детей и семейного отдыха. Как рассказал главный архитектор проектов архитектурного бюро «Остоженка» Дмитрий Гусев, «ставилась задача реализовать многофункциональное культурно-рекреационное пространство, включающее и аквапарк, и ледовое поле, и детские развлекательные комплексы, кафе, рестораны, общественные площадки».



Оформить должным образом Площадь искусств в Туле, сделав ее частью системы общественных пространств, сопоставимых, по мнению московских специалистов архитектурного бюро «Остоженка», с дворцово-парковым ансамблем Версаля, чтобы послужить «парадным входом» в крупнейший городской парк, были призваны московские архитекторы, представившие на суд туляков свой проект будущей площади.Это пока лишь концепция, и направлена она в первую очередь на создание комфортной городской среды для молодёжи, детей и семейного отдыха. Как рассказал главный архитектор проектов архитектурного бюро «Остоженка» Дмитрий Гусев, «ставилась задача реализовать многофункциональное культурно-рекреационное пространство, включающее и аквапарк, и ледовое поле, и детские развлекательные комплексы, кафе, рестораны, общественные площадки».





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