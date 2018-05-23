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23.05.2018 10:23 Когда в Тульской области появятся безопасные и качественные дороги? Алексей Ерёмин





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В этом году большой уклон делается именно в сторону качества и более длительного срока эксплуатации дорог. Контроль за ходом ремонтных работ осуществляют не только специалисты, но и сами жители.



По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиона Дудника, «строительный сезон в этом году начался 10 мая – «Тулаавтодор» приступил к ремонту автомобильных дорог. В настоящее время по проекту ремонт начат на двух дорогах регионального значения и на 15 дорогах местного значения».



Более 130 миллионов рублей потратят на ремонт автодороги по направлению Захаровка-Советск в Щёкинском районе протяжённостью свыше девяти километров. Как сообщил заместитель директора ГУ ТО «Тулаавтодор» Алексей Захаров, «производим расширение до восьми метров, сейчас дорога имеет ширину и 6.30, и 6.40 – везде разную. Доводим до нормативной ширины».



Свыше 70% работ по проекту «Безопасные и качественные дороги» выполняет «Тулаавтодор». В настоящий момент на улице Пирогова в Щёкине производится монтаж бортового камня, ряд работ с применением новых дорожно-строительных материалов уже завершён.



К концу дорожного сезона в Тульской области планируют достичь показателя почти в 58% нормативного состояния автодорог агломерации. Помимо этого, ремонт будет вестись и на 33 участках дорог в рамках региональной программы. По словам министра Родиона Дудника, все работы будут завершены к 1 ноября. В Щёкине будут отремонтированы ещё девять улиц по программе, на что потратят 140 миллионов рублей.



В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году под каток попадут 87 объектов автомобильных дорог в девяти муниципальных образованиях – четыре из них дороги регионального значения, 83 - муниципальные. Общая стоимость работ – 1,5 миллиарда рублей – средства федерального, регионального и муниципального бюджетов.В этом году большой уклон делается именно в сторону качества и более длительного срока эксплуатации дорог. Контроль за ходом ремонтных работ осуществляют не только специалисты, но и сами жители.По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиона Дудника, «строительный сезон в этом году начался 10 мая – «Тулаавтодор» приступил к ремонту автомобильных дорог. В настоящее время по проекту ремонт начат на двух дорогах регионального значения и на 15 дорогах местного значения».Более 130 миллионов рублей потратят на ремонт автодороги по направлению Захаровка-Советск в Щёкинском районе протяжённостью свыше девяти километров. Как сообщил заместитель директора ГУ ТО «Тулаавтодор» Алексей Захаров, «производим расширение до восьми метров, сейчас дорога имеет ширину и 6.30, и 6.40 – везде разную. Доводим до нормативной ширины».Свыше 70% работ по проекту «Безопасные и качественные дороги» выполняет «Тулаавтодор». В настоящий момент на улице Пирогова в Щёкине производится монтаж бортового камня, ряд работ с применением новых дорожно-строительных материалов уже завершён.К концу дорожного сезона в Тульской области планируют достичь показателя почти в 58% нормативного состояния автодорог агломерации. Помимо этого, ремонт будет вестись и на 33 участках дорог в рамках региональной программы. По словам министра Родиона Дудника, все работы будут завершены к 1 ноября. В Щёкине будут отремонтированы ещё девять улиц по программе, на что потратят 140 миллионов рублей.





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