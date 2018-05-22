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22.05.2018 17:32 В Туле закрыли еще один пивной магазин "Вести-Тула"





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В ходе визита в это заведение, специалистами выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В отношении владельца заведения составлен протокол о временном запрете деятельности, который был рассмотрен в суде.







Вывеска гласит, что это магазин, хозяева уверяют, что точка общепита, а во всей этой путанице пришлось разбираться сотрудникам Роспотребнадзора. Итогом проверки стало закрытие по решению суда на 60 суток пивного магазина, переделанного под бар на улице Степанова.В ходе визита в это заведение, специалистами выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В отношении владельца заведения составлен протокол о временном запрете деятельности, который был рассмотрен в суде.

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