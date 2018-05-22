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22.05.2018 17:19 Туляки смогли пообщаться с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным "Вести-Тула"





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Встреча прошла в рамках международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова, который проходит в нашем городе уже в третий раз и уже входит в «Программу патриотического воспитания граждан Российской Федерации» как ежегодный. В этом году на разных площадках военные фильмы будут представлять такие деятели искусств, как Ренат Ибрагимов, Наталья Варлей, Борис Клюев, Лариса Лужина, Михаил Пореченков и многие другие.





Творческая встреча с советским и российским актером театра и кино, народным артистом РСФСР, Михаилом Ножкиным, прошла сегодня в Туле. Школьники, студенты, и просто жители области собрались, чтобы послушать о военном детстве артиста, о его профессии и задать интересующие вопросы.Встреча прошла в рамках международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова, который проходит в нашем городе уже в третий раз и уже входит в «Программу патриотического воспитания граждан Российской Федерации» как ежегодный. В этом году на разных площадках военные фильмы будут представлять такие деятели искусств, как Ренат Ибрагимов, Наталья Варлей, Борис Клюев, Лариса Лужина, Михаил Пореченков и многие другие.

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