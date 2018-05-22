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22.05.2018 16:19 У тульских знаменитых велосипедистов подрастает отличная смена Татьяна Смирнова





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«Очень важно с самого раннего возраста развивать лидерские качества ребенка. Этот спорт помогает в этом. Кроме того, он укрепляет здоровье малышей, развивает их физически. Потому неудивительно, что таких клубов в России становится с каждым годом больше», - говорит руководитель детского спортивного отделения Федерации велоспорта Тульской области, руководитель клуба «Беговел-Тула» Ирина Клёшина.



Тульский клуб существует 4 года. Создан он был при Федерации велоспорта Тульской области. За это время здесь обучили почти полтысячи детей. Управлять беговелом - целое искусство. Необходимо не только правильно ставить ноги и держать равновесие. Затем уровень сложности повышается. Идет подготовка к соревнованиям, где нужно быстро бегать и правильно выбирать радиус поворота. Старший тренер клуба «Беговел-Тула» Татьяна Хромова утверждает, что «…беговел развивает чувство равновесия, быстроту, ловкость, характер, тренирует силу волю».



Дальше - больше. Дети учатся выполнять сложные элементы. Змейка, ласточка, крокодил - это уже трюковое катание. А прыжки на беговеле - вообще высший пилотаж. Всеми этими умениями и заодно медалями с соревнований уже может похвастаться четырехлетний Антон. В клубе он начал заниматься, когда ему исполнилось два.



Занятия по беговелу проходят в центральном парке Тулы. Сначала малыши постигают азы катания, а уже затем переходят на новый уровень развития. «Сейчас формируется проект «Лето в парках». – Рассказывает специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова. – В этом году будет много новинок. В том числе и занятия на беговелах».



Беговелы - это не просто спорт практически с пеленок. Это развитие характера, а еще огромное подспорье для освоения двухколесного велосипеда.

Сейчас беговелы - на пике популярности. Простая с виду, но очень полезная конструкция завоевала признание и родителей, и детей. А еще в перспективе - беговелоспорт может стать официальным видом спорта.«Очень важно с самого раннего возраста развивать лидерские качества ребенка. Этот спорт помогает в этом. Кроме того, он укрепляет здоровье малышей, развивает их физически. Потому неудивительно, что таких клубов в России становится с каждым годом больше», - говорит руководитель детского спортивного отделения Федерации велоспорта Тульской области, руководитель клуба «Беговел-Тула» Ирина Клёшина.Тульский клуб существует 4 года. Создан он был при Федерации велоспорта Тульской области. За это время здесь обучили почти полтысячи детей. Управлять беговелом - целое искусство. Необходимо не только правильно ставить ноги и держать равновесие. Затем уровень сложности повышается. Идет подготовка к соревнованиям, где нужно быстро бегать и правильно выбирать радиус поворота. Старший тренер клуба «Беговел-Тула» Татьяна Хромова утверждает, что «…беговел развивает чувство равновесия, быстроту, ловкость, характер, тренирует силу волю».Дальше - больше. Дети учатся выполнять сложные элементы. Змейка, ласточка, крокодил - это уже трюковое катание. А прыжки на беговеле - вообще высший пилотаж. Всеми этими умениями и заодно медалями с соревнований уже может похвастаться четырехлетний Антон. В клубе он начал заниматься, когда ему исполнилось два.Занятия по беговелу проходят в центральном парке Тулы. Сначала малыши постигают азы катания, а уже затем переходят на новый уровень развития. «Сейчас формируется проект «Лето в парках». – Рассказывает специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова. – В этом году будет много новинок. В том числе и занятия на беговелах».Беговелы - это не просто спорт практически с пеленок. Это развитие характера, а еще огромное подспорье для освоения двухколесного велосипеда.









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