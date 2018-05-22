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22.05.2018 15:54 Тульским инвалидам стали реже отказывать работодатели "Вести-Тула"





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С прошлого года в Тульской области было полностью исполнено поручение губернатора по трудоустройству инвалидов. Теперь центры занятости не ждут, когда к ним обратятся инвалиды, а предлагают варианты сами. Кроме того, по словам министра труда и социальной защиты Тульской области Андрея Филиппова, сотрудники центра занятости сопровождают инвалидов до работодателя и отказов стало намного меньше.



«Как показала практика, в полтора раза увеличилось количество трудоустроенных. Когда инвалид приходит устраиваться на работу вме6сте с сотрудником центра занятости, у работодателя должен быть мотивированный отказ. Он должен объяснить, почему не готов принять на работу конкретного инвалида. Такая практика показала себя с положительной стороны, и мы ее будем развивать. Также будем продолжать сотрудничество с предприятиями, которые квотируют рабочие места для инвалидов. Кроме того, те изменения, которые сейчас готовит Минтруд России, позволят существенно повысить трудоустройство инвалидов».

Порядка 150 тысяч инвалидов на данный момент проживают в Тульской области. Трудоустроено из них около 40%. Проблема обеспечения работой людей с ограниченными возможностями является одной из самых актуальных. Ей посвящен стартовавший сегодня форум «Современные модели трудоустройства инвалидов, пути и проблемы их реализации». В нем принимают участие представители 14 регионов Центрального федерального округа.С прошлого года в Тульской области было полностью исполнено поручение губернатора по трудоустройству инвалидов. Теперь центры занятости не ждут, когда к ним обратятся инвалиды, а предлагают варианты сами. Кроме того, по словам министра труда и социальной защиты Тульской области Андрея Филиппова, сотрудники центра занятости сопровождают инвалидов до работодателя и отказов стало намного меньше.«Как показала практика, в полтора раза увеличилось количество трудоустроенных. Когда инвалид приходит устраиваться на работу вме6сте с сотрудником центра занятости, у работодателя должен быть мотивированный отказ. Он должен объяснить, почему не готов принять на работу конкретного инвалида. Такая практика показала себя с положительной стороны, и мы ее будем развивать. Также будем продолжать сотрудничество с предприятиями, которые квотируют рабочие места для инвалидов. Кроме того, те изменения, которые сейчас готовит Минтруд России, позволят существенно повысить трудоустройство инвалидов».









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