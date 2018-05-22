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НОВОСТИ | Общество



22.05.2018 15:16 Предприниматели представили свою продукцию в Тульском кремле
"Вести-Тула"



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В Тульском кремле проходит форум предпринимателей, приуроченный к их предстоящему профессиональному празднику. Всего сейчас в нашем регионе статус предпринимателя имеют около 190 тысяч человек. Сферы их деятельности самые разные - от традиционных промыслов, до инновационных производств. Председатель правительства региона, Юрий Андрианов, который посетил эту выставку сегодня утром, отметил, что несмотря на масштабы выставки, на ней удалось представить лишь крошечную часть того, чем занимаются предприниматели нашего региона.

«Даже глядя на то, что выставлено здесь, то что производится вами, можно понять, что во многом благодаря вам, экономика Тульской области жива, развивается подпитывается в том числе и налогами от вашей деятельности. Спасибо за тот огромный вклад, который вы вносите не только в развитии вашего бизнеса, не только в развитии экономики, но и прежде всего в развитие социальной сферы», - отметил председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов.

Кроме организации выставки, организаторы ставили перед собой и образовательные задачи. Действующие в регионе меры поддержки малого и среднего бизнеса предприниматели обсудили на специальной сессии круглого стола. Говорилось и о проблемах, которые испытывает бизнес. По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тульской области Александра Головина, «…это и вопросы налогообложения, и вопросы достаточно сложной, разносторонней отчетности, вопросы взаимоотношения с органами власти на местах. Решение этих проблем на региональном и муниципальном уровнях является тем фактором, который позволит в дальнейшем развивать и активизировать бизнес».

















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