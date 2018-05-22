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22.05.2018 14:06 Тульские воздухоплаватели взяли две медали Открытого чемпионата Подмосковья Вести-Тула





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На минувшей неделе 22 пилота, среди которых не менее трех чемпионов России разных лет и десятка сильнейших российских аэронавтов практически в полном составе, соревновались в Клину на открытом чемпионате Московской области. В итоге упорной и бескомпромиссной борьбы абсолютным чемпионом соревнований стал Иван Меняйло (город Красногорск), а две медали из трех отправились в Тулу.



Туляки Олег Снетков и Дмитрий Жохов взяли серебро и бронзу на Открытом чемпионате Московской области по воздухоплавательному спорту.На минувшей неделе 22 пилота, среди которых не менее трех чемпионов России разных лет и десятка сильнейших российских аэронавтов практически в полном составе, соревновались в Клину на открытом чемпионате Московской области. В итоге упорной и бескомпромиссной борьбы абсолютным чемпионом соревнований стал Иван Меняйло (город Красногорск), а две медали из трех отправились в Тулу.

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