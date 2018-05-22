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22.05.2018 13:16 В Тулу на день прибудет поезд-музей Вести-Тула





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И это лишь часть экспонатов передвижного выставочно-лекционного комплекса РЖД, прибывающего сегодня в Узловую, а завтра в Тулу. Этот уникальный поезд-музей из девяти экспозиционных и одного лекционного вагонов путешествует по России и знакомит жителей и гостей страны с историей железных дорог, перспективами их развития. Время посещения с 10 до 19 часов.



Осколок челябинского метеорита и амортизационное кресло, разработанное для МКС, обучающие тренажеры машинистов и водителей «КамАЗа», макеты современной железнодорожной техники: измерительные комплексы, грузовые электровозы, рельсовые автобусы, двухэтажные вагоны, магистральные газотурбовозы.И это лишь часть экспонатов передвижного выставочно-лекционного комплекса РЖД, прибывающего сегодня в Узловую, а завтра в Тулу. Этот уникальный поезд-музей из девяти экспозиционных и одного лекционного вагонов путешествует по России и знакомит жителей и гостей страны с историей железных дорог, перспективами их развития. Время посещения с 10 до 19 часов.

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