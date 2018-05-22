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22.05.2018 13:10 В Тульской области за сутки две машины оказались в кювете Вести-Тула





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Ещё одна иномарка - «Опель Вектра» - улетела в кювет и перевернулась в Кимовском районе на 28-м километре автодороги «Кимовск – Епифань - Куликово поле – Кресты». Водитель также оказался на больничной койке.







На 51-м километре автодороги «Тула - Новомосковск» в Узловском районе «Фольксваген Пассат» съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель госпитализирован. По предварительной информации, он не справился с управлением.Ещё одна иномарка - «Опель Вектра» - улетела в кювет и перевернулась в Кимовском районе на 28-м километре автодороги «Кимовск – Епифань - Куликово поле – Кресты». Водитель также оказался на больничной койке.

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