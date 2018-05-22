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НОВОСТИ | Общество



22.05.2018 11:59 Тульские спортжурналисты прокомментировали уход Божовича
Вести-Тула

Тульские спортжурналисты прокомментировали уход Божовича

| фото |
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович не стал продлевать контракт с тульским футбольным клубом. Информация об этом со словами благодарности за проделанную работу появилась на официальном сайте ПФК «Арсенал».

Накануне черногорский специалист дал интервью сербскому изданию «HotSport». «Я решил двигаться вперёд, после отличного сезона в «Арсенале» хочется большего. Каждый идёт своим путём к новым вызовам. Они вовремя не предложили мне контракт», - сказал Божович. При этом издание добавляет, что тульский футбольный клуб предлагал тренеру продлить трудовое соглашение ещё на один год.

Под руководством Божовича «канониры» провели лучший сезон в своей истории, заняв 7-ое место в чемпионате России. Вот как информацию об уходе теперь уже бывшего главного тренера «Арсенала» прокомментировали тульские спортивные журналисты.

Собственный корреспондент издания «Советский спорт» в Туле Дмитрий Аполоник: «Думаю, что первая причина ухода в том, что отношение к нему в клубе не такое, какое ему бы хотелось. Ему предложили контракт после матча с «Локомотивом». Наверняка, он хотел получить предложение раньше. Виноватого искать не стоит. Обе стороны имеют свои причины. В целом, огромное спасибо Миодрагу за сезон. «Арсенал» принял решение идти дальше без него, значит, будут искать нового тренера».

Собственный корреспондент издания «Спорт-Экспресс» в Туле Пётр Портянский: «Остались какие-то недоговорённости, и Миодраг решил идти своим путём. С одной стороны, жаль, с другой – давайте будем оценивать работу руководства клуба по результату. Если в следующем сезоне «Арсенал» сможет подняться выше в Премьер-лиге, значит, низко поклонимся руководству и скажем спасибо, признаем свои ошибки».
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