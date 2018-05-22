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22.05.2018 11:41 Областные чиновники задумались, как сохранить мужское здоровье Вести-Тула





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Мужчины в Тульской области живут меньше, чем могли бы. Продолжительность жизни представителей сильной половины составляет 64,8 года, что на 11,3 года меньше продолжительности жизни женщин. Минздравом региона утвержден стандарт скринингового обследования мужчин, направленного на раннее выявление сердечнососудистых, бронхолегочных, онкологических заболеваний, проводятся и другие мероприятия.



Однако глава региона высказал недовольство глубиной проработки предложенного плана и поручил правительству в самом ближайшем будущем конкретизировать его отдельные пункты.



Завершение учебного года и подготовку к выпускным обсудили на еженедельном совещании в правительстве региона. Уделили внимание и подготовке к лету с его фестивалями, концертами и праздниками. Однако основным вопросом стало обсуждение реализации плана мероприятий, направленного на сохранение мужского здоровья.Мужчины в Тульской области живут меньше, чем могли бы. Продолжительность жизни представителей сильной половины составляет 64,8 года, что на 11,3 года меньше продолжительности жизни женщин. Минздравом региона утвержден стандарт скринингового обследования мужчин, направленного на раннее выявление сердечнососудистых, бронхолегочных, онкологических заболеваний, проводятся и другие мероприятия.Однако глава региона высказал недовольство глубиной проработки предложенного плана и поручил правительству в самом ближайшем будущем конкретизировать его отдельные пункты.

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