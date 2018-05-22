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НОВОСТИ | Общество



22.05.2018 11:32 Через ОГЭ и ЕГЭ пройдут почти 7000 тульских школьников
Надежда Долгих, Полина Ермолаева

Через ОГЭ и ЕГЭ пройдут почти 7000 тульских школьников

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Последняя учебная неделя. За ней - три месяца летних каникул, но не для тех, кого ожидает сдача ОГЭ и ЕГЭ. Ученики девятых и одиннадцатых классов готовились к экзаменам не один год.

«Я готовлюсь с десятого класса: с репетиторами, у нас в школе есть дополнительное образование, самостоятельно делаю тесты каждую неделю. И уроки, естественно», - рассказала ученица 11класса Центра образования №19 Валерия Евсикова.

25 мая затихнет последний звонок, а 28-го 11-классники уже будут сдавать первые ЕГЭ - по географии и информатике. Тех же, кто сдает ОГЭ, первые экзамены ждут уже в пятницу. Как и в прошлые годы, самыми востребованными предметами по выбору стали обществознание, история, физика и биология. Обязательными остались математика и русский язык. Однако не обошлось и без нововведений.

Как рассказал директор Центра образования №19 Сергей Данилин, «если раньше контрольно-измерительные привозились в пункт проведения экзамена извне, в этом году все полностью печатается в аудиториях. Любые выходы из аудитории детей фиксируются организаторами в обязательном порядке. Нет никакой информации, что это как-то отрицательно скажется на результатах».

Как и в прошлом году, на входе в школу детям придется пройти через рамки металлодетекторов и сдать телефон. Все аудитории будут оборудованы камерами. Кроме паспорта, гелевой ручки и бутылочки с водой брать с собой ничего нельзя. В 16-ти пунктах проведения экзаменов в Туле будут работать почти 1500 педагогов. Все - прошли специальное обучение.

По словам организатора в аудитории Центра образования №19 Ольги Бурмистровой, «мы должны создать благоприятную обстановку в аудитории для детей, чтобы они не боялись и понимали, что они пришли сдавать экзамен и нужно сосредоточиться, но в то же время в кабинете доброжелательная обстановка».

Вообще перед экзаменом рекомендуется хорошенько выспаться, ведь в последнюю ночь все выучить невозможно. И еще один совет от выпускника этого года Валерии Евсиковой: «Я не собираюсь с собой проносить ни телефонов, ни шпаргалок, поэтому совершенно спокойна».
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