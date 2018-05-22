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22.05.2018 11:02 В центре Тулы кипит работа по созданию «туристического магнита» Полина Ермолаева





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«Если мы наблюдаем, что шелушится краска, цоколь находится в ненадлежащем состоянии, то просим все нарушения устранить, чтобы здание выглядело опрятным и красивым», - рассказала заместитель начальника управления по административно-техническому надзору Алина Кабирова.



Не слишком привлекательные заборы, создающие ощущение вечной стройки, скоро будут оформлены в едином стиле. Это строгое требование для каждого собственника недвижимости в историческом центре Тулы. «Такие заборы будут установлены всеми собственниками. Пока они установлены в трех местах, но открытия набережной в июле они все будут приведены в нормативное состояние», - пояснил начальник Главного управления по Центральному территориальному округу Александр Корнеичев.



К открытию набережной будет завершена и парковка на 150 машиномест. Откроется еще один выезд на улицу Советскую. Положат асфальт. Начали приводить в порядок маленькие дворики исторического центра.



Работа кипит – пока все очень не уютно, но июль не за горами. Впрочем, работы продолжатся и после официального открытия - таковы масштабы. Но проанонсированным переменам точно быть!



Сегодня здесь шумит работа, повсюду цемент, щебень и гул строительной армады. Это уже совсем не тихий закуток в историческом центре, а наглядный процесс создания туристического магнита. И чтобы сделать этот маршрут привлекательным, не потеряв при этом атмосферу, собственников обязали проявить максимум старания в придании свежести фасадам.«Если мы наблюдаем, что шелушится краска, цоколь находится в ненадлежащем состоянии, то просим все нарушения устранить, чтобы здание выглядело опрятным и красивым», - рассказала заместитель начальника управления по административно-техническому надзору Алина Кабирова.Не слишком привлекательные заборы, создающие ощущение вечной стройки, скоро будут оформлены в едином стиле. Это строгое требование для каждого собственника недвижимости в историческом центре Тулы. «Такие заборы будут установлены всеми собственниками. Пока они установлены в трех местах, но открытия набережной в июле они все будут приведены в нормативное состояние», - пояснил начальник Главного управления по Центральному территориальному округу Александр Корнеичев.К открытию набережной будет завершена и парковка на 150 машиномест. Откроется еще один выезд на улицу Советскую. Положат асфальт. Начали приводить в порядок маленькие дворики исторического центра.Работа кипит – пока все очень не уютно, но июль не за горами. Впрочем, работы продолжатся и после официального открытия - таковы масштабы. Но проанонсированным переменам точно быть!





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