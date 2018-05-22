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НОВОСТИ | Общество



22.05.2018 10:46 На кинофестивале имени Юрия Озерова в Туле покажут 12 фильмов
Виталий Моторин

На кинофестивале имени Юрия Озерова в Туле покажут 12 фильмов

| фото |
Фестиваль военно-исторического кино имени Юрия Озерова проходит уже в 16-й раз, и третий раз подряд его красную ковровую дорожку расстилают в городе-герое Туле.

Михаил Пореченков, Юрий Чернов, Наталья Варлей, Сергей Маховиков - это далеко не полный список известных гостей, которые сыграют главные роли на фестивале этого года. Юрий Озеров, пожалуй, единственный режиссер в мире, который посвятил военной тематике всю свою жизнь. Как символ уважения во время традиционной пресс- конференции на груди всех её участников - георгиевские ленты.

Как рассказал кинорежиссер, президент международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова Олег Угрюмцев, «программу расширили, игрового кино у нас теперь 12 фильмов, причем 40 процентов иностранных, как мы обычно это делаем, в том числе и американские, хотя мы с ними не очень дружим, но Мэл Гибсон снимает хорошее кино».

Кроме картины Мэла Гибсона, которая называется «По соображениям совести», в списке иностранного кино на фестивале китайские ленты «Небесная охота» и «Создание армии», а так же британские «Темные времена». Наше кино представлено гораздо шире, здесь и «Крым» Алексея Пиманова, еще идущие в прокате «Танки» Кима Дружинина и «Собибор» Константина Хабенского. «Скиф», «Салют 7» и «Легенда о Коловрате», лишь недавно прокат покинувшие, и лауреат самых престижных премий мира – «Рай» Андрея Кончаловского.

Самая масштабная работа самого Юрия Озерова, чьим именем назван этот фестиваль, разумеется, вышедшее в пять частях «Освобождение» - это, по сути, переложенная на кинопленку история Великой Отечественной войны.

Актер Александр Носик, чей отец - известнейший советский артист Валерий Носик сыграл в озеровском «Освобождении», был ведущим церемонии открытия, и подобным символизмом этот фестиваль просто пропитан. «Мало донести истину, надо заставить человека с ней поработать, принять её. Чем будет больше правильных с точки зрения истории фильмов, тем лучше», - считает Александр Носик.

В рамках Фестиваля запланировано более 70 фестивальных показов, не только в Туле, но и в малых городах региона. Как сообщила заместитель министра культуры Тульской области Ирина Иванова, «будут показы в Донском в Дубне, в Заокском, в Узловой Новомосковске, Киреевске. Показ с тифлокомментариями проведём в областной библиотеке для слепых».

Этот фестиваль будет проходить в Тульской области на протяжении всей недели. Церемония закрытия намечена на пятницу. О месте и времени показов узнавайте в кинотеатрах своего города. Такое событие нельзя пропустить!














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