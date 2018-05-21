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21.05.2018 18:36 Врач из Богородицка признан виновным в смерти ребенка "Вести-Тула"





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Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «…следствием и судом установлено, что в сентябре 2017 года в ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница» во время оказания медицинской помощи в родах 27-летней женщине обвиняемый ненадлежащим образом исполнил свои трудовые обязанности. Это привело к проведению экстренного кесарева сечения, в результате которого родился ребенок с диагнозом «тяжелая асфиксия при рождении». Спустя двое суток после рождения ребенок умер. Между допущенными медицинским работником дефектами оказания медпомощи и смертью новорожденного установлена причинно-следственная связь. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы и наложен запрет на право заниматься медицинской деятельностью сроком на один год и шесть месяцев».



Акушер-гинеколог Богородицкой центральной районной больницы признан виновным в причинении смерти по неосторожности новорожденному ребенку. Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 54-летнему врачу. Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки сообщения, размещенного в средствах массовой информации.Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «…следствием и судом установлено, что в сентябре 2017 года в ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница» во время оказания медицинской помощи в родах 27-летней женщине обвиняемый ненадлежащим образом исполнил свои трудовые обязанности. Это привело к проведению экстренного кесарева сечения, в результате которого родился ребенок с диагнозом «тяжелая асфиксия при рождении». Спустя двое суток после рождения ребенок умер. Между допущенными медицинским работником дефектами оказания медпомощи и смертью новорожденного установлена причинно-следственная связь. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы и наложен запрет на право заниматься медицинской деятельностью сроком на один год и шесть месяцев».

















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