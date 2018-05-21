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21.05.2018 18:31 В Туле открылся международный кинофестиваль военных фильмов "Вести-Тула"





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Одним из главных гостей фестиваля и ведущим вечерней церемонии открытия стал известный актер Александр Носик. Для него фестиваль символичен еще и потому, что его отец Валерий Носик сыграл одну из ролей в знаменитой Ленте Юрия Озерова «Освобождение», первая часть которой вышла в свет ровно 50 лет назад. «Если мы будем погружаться в историю глубоко, если мы заставим зрителя думать, то эти фильмы будут еще более популярными. Тогда действительно пойдет процесс воспитания. Мало донести истину. Нужно еще заставить человека проанализировать информацию. Чем больше будет фильмов правильных с точки зрения истории, тем будет лучше», - отметил Александр Носик.



В Туле начал свою работу 16-ый международный кинофестиваль военных фильмов имени Юрия Озерова. В этом году в конкурсной программе 12 художественных фильмов. Это как новинки кинопроката, так и ленты уже выставлявшиеся на самых престижных кинофестивалях мира, а также более 2-х десятков документальных картин. В рамках фестиваля запланировано более 70 показов. Они пройдут не только в областном центре, но и в залах других городов региона.Одним из главных гостей фестиваля и ведущим вечерней церемонии открытия стал известный актер Александр Носик. Для него фестиваль символичен еще и потому, что его отец Валерий Носик сыграл одну из ролей в знаменитой Ленте Юрия Озерова «Освобождение», первая часть которой вышла в свет ровно 50 лет назад. «Если мы будем погружаться в историю глубоко, если мы заставим зрителя думать, то эти фильмы будут еще более популярными. Тогда действительно пойдет процесс воспитания. Мало донести истину. Нужно еще заставить человека проанализировать информацию. Чем больше будет фильмов правильных с точки зрения истории, тем будет лучше», - отметил Александр Носик.









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