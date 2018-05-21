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21.05.2018 17:51 На трассе «Крым» погиб мотоциклист
"Вести-Тула"



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Накануне поздним вечером на 19-ом километре автодороги «Новомосковск-Сокольники-Березовка» женщина за рулем автомобиля «ВАЗ», предположительно не справилась с управлением и совершила опрокидывание. В результате ДТП пострадали водитель и два его пассажира семилетняя девочка и девятилетний мальчик. Все трое позже обращались в больницу за медицинской помощью.

Примерно в тоже время в Ясногорске молодой человек, управляя автомобилем Hyundai совершил столкновение с внедорожником KIA. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля Hyundai, женщина и девочка 10 лет, которые после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

В минувшие выходные два ДТП произошли на трассе «Крым». В первом случае мужчина, управляя автомобилем Hyundai Creta совершил съезд в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали водитель и три его пассажира среди которых двухлетний ребенок. Он госпитализирован в медицинское учреждение.

Трагически закончилась еще одна авария на М-2. Автомобиль Mitsubishi, совершил столкновение с мотоциклом Suzuki. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, также пострадал пассажир автомобиля который с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение.












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