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21.05.2018 15:46 Юные кимовчане приняли участие в легкоатлетическом турнире Надежда Долгих





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В программе турнира — бег на дистанции 100, 400 и 800 метров, толкание ядра и прыжки в длину. Ребят, которые заняли первые места, по традиции, ждали в качестве специальных призов велосипеды. Участниками стали порядка двухсот учеников всех школ города, в числе которых и воспитанники Кимовского детского дома.



«К сожалению количество участников из года в год уменьшается. Это связано с объективными причинами ухудшение демографии. Меня часто спрашивают, долго ли еще будут проводиться этот турнир. Вот после каждых проведенных соревнований, хочется возвращаться и возвращаться», - говорит генерал-майор ФСБ в запасе, член Общественной палаты России Владимир Лебедев.



В этом году турнир посвящен 100-летию образования ФСБ на тульской земле. После соревнований в городе состоялся круглый стол на тему патриотического воспитания молодежи. Как отметила председатель комиссии по делам молодежи и развитию добровольчества, патриотическому воспитанию Общественной палаты РФ Елена Цунаева, «…здесь хорошо развито курирование вот таких спортивных соревнований, где участвуют не только спортивные школы, но и ребята из обычных школ. Кимовску повезло в этом смысле».



В необходимости проведения турнира и дети, и организаторы единодушны. Для ребят - это возможность показать себя, а для организаторов - способ повысить интерес к истории страны, правоохранительных органов и сформировать стремление к новым успехам.





Многие из них еще не родились, когда легкоатлетический турнир в Кимовске состоялся впервые. Это было в 2001 году, и теперь без этих соревнований кимовчане уже не представляют себе весны.В программе турнира — бег на дистанции 100, 400 и 800 метров, толкание ядра и прыжки в длину. Ребят, которые заняли первые места, по традиции, ждали в качестве специальных призов велосипеды. Участниками стали порядка двухсот учеников всех школ города, в числе которых и воспитанники Кимовского детского дома.«К сожалению количество участников из года в год уменьшается. Это связано с объективными причинами ухудшение демографии. Меня часто спрашивают, долго ли еще будут проводиться этот турнир. Вот после каждых проведенных соревнований, хочется возвращаться и возвращаться», - говорит генерал-майор ФСБ в запасе, член Общественной палаты России Владимир Лебедев.В этом году турнир посвящен 100-летию образования ФСБ на тульской земле. После соревнований в городе состоялся круглый стол на тему патриотического воспитания молодежи. Как отметила председатель комиссии по делам молодежи и развитию добровольчества, патриотическому воспитанию Общественной палаты РФ Елена Цунаева, «…здесь хорошо развито курирование вот таких спортивных соревнований, где участвуют не только спортивные школы, но и ребята из обычных школ. Кимовску повезло в этом смысле».В необходимости проведения турнира и дети, и организаторы единодушны. Для ребят - это возможность показать себя, а для организаторов - способ повысить интерес к истории страны, правоохранительных органов и сформировать стремление к новым успехам.









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