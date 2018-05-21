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21.05.2018 15:34 Тульские учителя подготовились к проведению ЕГЭ Вести-Тула





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Отдельно обсудили и подготовку к итоговому испытанию для тульских выпускников. В этом году для проведения ЕГЭ будет привлечено порядка полутора тысяч педагогов. Все они прошли или завершают на данный момент обучение, так как наличие сертификата для участвующих в экзамене учителей строго обязательно.



Как сообщила заместитель начальника управления образования администрации Тулы Юлия Юдина, «в Туле организовано 16 пунктов проведения экзаменов на базе образовательных организаций и три по постоянному месту проживания выпускников. Все пункты проверены комиссионно в период с 23 апреля по 10 мая. Здания, где расположены пункты, оборудованы телефонной связью, видеонаблюдением, компьютерной техникой с необходимым программным обеспечением, средствами защиты информации, помещениями для медицинских работников, технических специалистов и ассистентов, которые будут оказывать помощь выпускникам и детям-инвалидам».



Последствия непогоды, снос домов по улице Металлистов, ремонт дорог - утро понедельника стало по традиции насыщенным для собравшейся на городскую планерку команды администрации Тулы.Отдельно обсудили и подготовку к итоговому испытанию для тульских выпускников. В этом году для проведения ЕГЭ будет привлечено порядка полутора тысяч педагогов. Все они прошли или завершают на данный момент обучение, так как наличие сертификата для участвующих в экзамене учителей строго обязательно.Как сообщила заместитель начальника управления образования администрации Тулы Юлия Юдина, «в Туле организовано 16 пунктов проведения экзаменов на базе образовательных организаций и три по постоянному месту проживания выпускников. Все пункты проверены комиссионно в период с 23 апреля по 10 мая. Здания, где расположены пункты, оборудованы телефонной связью, видеонаблюдением, компьютерной техникой с необходимым программным обеспечением, средствами защиты информации, помещениями для медицинских работников, технических специалистов и ассистентов, которые будут оказывать помощь выпускникам и детям-инвалидам».





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