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21.05.2018 15:09 В Туле стартовала приемка лагерей "Вести-Тула"





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В результате конкурса утверждено 48 вариативных программ для проведения профильных смен в загородных оздоровительных лагерях и одна для профильного палаточного лагеря «Турист» на реке Осётр.



Кроме того, путёвками в санаторные оздоровительные лагеря Тульской области и Краснодарского края будут обеспечены 2633 ребёнка.





Сегодня стартовала приемка загородных оздоровительных лагерей. Работа будет вестись всю эту неделю.В результате конкурса утверждено 48 вариативных программ для проведения профильных смен в загородных оздоровительных лагерях и одна для профильного палаточного лагеря «Турист» на реке Осётр.Кроме того, путёвками в санаторные оздоровительные лагеря Тульской области и Краснодарского края будут обеспечены 2633 ребёнка.

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