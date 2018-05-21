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21.05.2018 14:46 Главный тренер «Арсенала» покидает тульскую команду Александр Конов





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Под руководством Божовича «канониры» провели лучший сезон в своей истории, заняв 7-ое место в чемпионате России. Футбольный клуб «Арсенал» на своём официальном сайте уход Миодрага Божовича подтвердил. Кто придет на его место - прогнозы в нашем вечернем эфире.







Главный тренер «Арсенала» покидает тульскую команду со словами, цитирую: «Я решил двигаться вперёд, после отличного сезона в «Арсенале» хочется большего. Каждый идёт своим путём к новым вызовам». Так он заявил в интервью сербскому «HotSport». При этом издание добавляет, что тульский футбольный клуб предлагал тренеру продлить контракт ещё на один год.Под руководством Божовича «канониры» провели лучший сезон в своей истории, заняв 7-ое место в чемпионате России. Футбольный клуб «Арсенал» на своём официальном сайте уход Миодрага Божовича подтвердил. Кто придет на его место - прогнозы в нашем вечернем эфире.

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