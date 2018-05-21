НОВОСТИ | Общество







21.05.2018 12:05 Скуратовскую пятиэтажку окружили стройплощадки Олег Масальский





| фото |



И вот несколько дней назад оказалось, что стройплощадка расширяется. По слухам, возводить будут так же многоэтажку, да не одну. И опять же - никаких собраний и консультаций с жителями.



Городские власти не раз анонсировали, что точечной застройки в Туле не будет, однако жители уверены - на деле это не исполняется. В округе и так мало мест для отдыха, и рассчитывали люди использовать эту территорию по-другому. Например, хотели детскую площадку.



В городской администрации нам всё-таки дали ответ, что же будет на данной территории. По словам начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Тулы Дениса Гальперина, «предусмотрено строительство пяти пятиэтажных домов и котельной. Проект был согласован на градостроительном совете».



Надо сказать, это уже не первый случай, когда вначале собираются строить, а уже затем начинаются переговоры с жителями. Так, например, четыре года назад во дворе дома по улице Фрунзе благодаря активности людей строительство многоэтажки заморозили. На Грибоедова жители тоже настроены негативно.



По словам жильцов, новая стройка точно не привнесёт в их жизнь ничего хорошего, а потому люди намерены обратиться в прокуратуру и в инспекцию по градостроительному надзору на предмет проверки соответствия плана всем нормам. И, по всей видимости, история ещё одной точечной застройки только начинается.

Вот уже год жители дома номер 56 по улице Грибоедова в тульском Скуратове просыпаются и засыпают под звуки стройки. По их словам, девятиэтажный дом по соседству возводят ударными темпами - 24 часа в сутки 7 дней в неделю.И вот несколько дней назад оказалось, что стройплощадка расширяется. По слухам, возводить будут так же многоэтажку, да не одну. И опять же - никаких собраний и консультаций с жителями.Городские власти не раз анонсировали, что точечной застройки в Туле не будет, однако жители уверены - на деле это не исполняется. В округе и так мало мест для отдыха, и рассчитывали люди использовать эту территорию по-другому. Например, хотели детскую площадку.В городской администрации нам всё-таки дали ответ, что же будет на данной территории. По словам начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Тулы Дениса Гальперина, «предусмотрено строительство пяти пятиэтажных домов и котельной. Проект был согласован на градостроительном совете».Надо сказать, это уже не первый случай, когда вначале собираются строить, а уже затем начинаются переговоры с жителями. Так, например, четыре года назад во дворе дома по улице Фрунзе благодаря активности людей строительство многоэтажки заморозили. На Грибоедова жители тоже настроены негативно.По словам жильцов, новая стройка точно не привнесёт в их жизнь ничего хорошего, а потому люди намерены обратиться в прокуратуру и в инспекцию по градостроительному надзору на предмет проверки соответствия плана всем нормам. И, по всей видимости, история ещё одной точечной застройки только начинается.





Читать @gtrktula

















