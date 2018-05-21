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НОВОСТИ | Общество



21.05.2018 12:05 Скуратовскую пятиэтажку окружили стройплощадки
Олег Масальский

Люди в скуратовской пятиэтажке вынуждены жить на стройплощадке

| фото |
Вот уже год жители дома номер 56 по улице Грибоедова в тульском Скуратове просыпаются и засыпают под звуки стройки. По их словам, девятиэтажный дом по соседству возводят ударными темпами - 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

И вот несколько дней назад оказалось, что стройплощадка расширяется. По слухам, возводить будут так же многоэтажку, да не одну. И опять же - никаких собраний и консультаций с жителями.

Городские власти не раз анонсировали, что точечной застройки в Туле не будет, однако жители уверены - на деле это не исполняется. В округе и так мало мест для отдыха, и рассчитывали люди использовать эту территорию по-другому. Например, хотели детскую площадку.

В городской администрации нам всё-таки дали ответ, что же будет на данной территории. По словам начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Тулы Дениса Гальперина, «предусмотрено строительство пяти пятиэтажных домов и котельной. Проект был согласован на градостроительном совете».

Надо сказать, это уже не первый случай, когда вначале собираются строить, а уже затем начинаются переговоры с жителями. Так, например, четыре года назад во дворе дома по улице Фрунзе благодаря активности людей строительство многоэтажки заморозили. На Грибоедова жители тоже настроены негативно.

По словам жильцов, новая стройка точно не привнесёт в их жизнь ничего хорошего, а потому люди намерены обратиться в прокуратуру и в инспекцию по градостроительному надзору на предмет проверки соответствия плана всем нормам. И, по всей видимости, история ещё одной точечной застройки только начинается.












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