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21.05.2018 11:13 Дороги в Туле будут ремонтировать всё лето Татьяна Смирнова





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В этом году ремонт дорог в Туле ведётся в рамках двух программ. Одна из них - федеральная. По программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 14 объектов в областной столице на сумму более 350 миллионов рублей. Как сообщил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Алексей Крыгин, «ведётся ремонт участка от улицы Советской до выезда из Тулы, до трассы Тула-Алёшня. Стоимость всех четырёх участков порядка 80 миллионов рублей».



Также в областном центре реализуется муниципальная программа «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения». 92 миллиона рублей предусмотрено на ремонт 35 автодорог. Помимо этого ведется ремонт тротуаров. К примеру, вскоре закончатся работы на улице Агеева. «Здесь выполняется устройство бортового камня на бетонном основании с устройством асфальтобетонного покрытия», - поясняет заместитель директора МКУ «Сервисный центр города Тулы» Андрей Парахуда.



Ремонтные работы будут вестись целое лето. По словам, главы администрации Тулы, контракт до 1 октября, но будут стараться закончить всё ко Дню города.



По словам главы администрации города Тулы Евгений Авилова, качество и технологии – самое главное, а принимать объекты будут при участии жителей.



А ещё еженедельно будут проводиться объезды города Евгением Авиловым, его заместителями и ответственными за ремонт лицами.



Масштабный ремонт дорог в Туле стартовал в апреле. А сейчас - пока погода позволяет - достиг своего пика. Особенно остро ремонт дорог ощущают на себе автомобилисты, вынужденные стоять в пробках.В этом году ремонт дорог в Туле ведётся в рамках двух программ. Одна из них - федеральная. По программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 14 объектов в областной столице на сумму более 350 миллионов рублей. Как сообщил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Алексей Крыгин, «ведётся ремонт участка от улицы Советской до выезда из Тулы, до трассы Тула-Алёшня. Стоимость всех четырёх участков порядка 80 миллионов рублей».Также в областном центре реализуется муниципальная программа «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения». 92 миллиона рублей предусмотрено на ремонт 35 автодорог. Помимо этого ведется ремонт тротуаров. К примеру, вскоре закончатся работы на улице Агеева. «Здесь выполняется устройство бортового камня на бетонном основании с устройством асфальтобетонного покрытия», - поясняет заместитель директора МКУ «Сервисный центр города Тулы» Андрей Парахуда.Ремонтные работы будут вестись целое лето. По словам, главы администрации Тулы, контракт до 1 октября, но будут стараться закончить всё ко Дню города.По словам главы администрации города Тулы Евгений Авилова, качество и технологии – самое главное, а принимать объекты будут при участии жителей.А ещё еженедельно будут проводиться объезды города Евгением Авиловым, его заместителями и ответственными за ремонт лицами.





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