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21.05.2018 10:18 «Большая вода» пришла в Новомосковск из Венёвского района Алексей Ерёмин





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Как рассказала председатель общественного совета города Новомосковска Алла Овечкина, «жители этажей выше второго могли получать воду только по графику, поэтому ходили к соседям за водой, заполняли тазы, вёдра».



В советские годы, когда шахты Тульской области пришли в упадок, возникла необходимость их закрыть. Уровень воды в скважинах начал падать. Более 30 лет Новомосковск жил с водой по расписанию. По словам главы администрации города Новомосковска Вадима Жерздева, «в ближайшее время в городе вообще бы не было воды. Проблема бы стала острее, чем в 70-х годах, когда вода была по графику».



В 2012 году, когда началась реализация проекта, вспомнили и про заброшенные шахты. В конце 60-х годов в Новомосковске начались проблемы с водоснабжением. В Венёвском районе располагалась шахта «Бельцевская», не вышедшая на полную мощность из-за того, что её постоянно затапливали грунтовые воды. Благодаря договорённостям, достигнутым главой региона с представителями компании «Еврохим», удалось реализовать этот уникальный проект государственно-частного партнёрства.



Как сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков, «на первом этапе более 508 миллионов рублей выделено из федерального бюджета. За эти деньги построен водовод 24 километра, 12 скважин и водовод 12 километров».



Строительство «Большой воды» велось в три этапа. Компания «Еврохим» вложила в его реализацию более 370 миллионов рублей. Генеральный директор АО «МХК «Еврохим» Игорь Нечаев поздравил всех жителей с этим замечательным событием и отметил, что старт «Большой воде» нужно дать, не откладывая, чтобы в квартиры начала поступать чистая вода.



По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, «это один из крупнейших в России проектов по водоснабжению, который был реализован на принципах государственно-частного партнёрства. Мы говорим «спасибо!» компании «Еврохим» за инвестиции в реализацию нужного, важного и долгожданного социально значимого проекта».



Итогом реализации проекта станет бесперебойное обеспечении более 130 тысяч жителей Новомосковска качественной чистой водой. По оценкам специалистов, запасов водного горизонта из Бельцевской шахты хватит более чем на полвека.



«Большая вода» полностью меняет концепцию водоснабжения Новомосковска и ещё целого ряда населённых пунктов. Это крупнейший проект не только в истории города химиков, но и всего региона.Как рассказала председатель общественного совета города Новомосковска Алла Овечкина, «жители этажей выше второго могли получать воду только по графику, поэтому ходили к соседям за водой, заполняли тазы, вёдра».В советские годы, когда шахты Тульской области пришли в упадок, возникла необходимость их закрыть. Уровень воды в скважинах начал падать. Более 30 лет Новомосковск жил с водой по расписанию. По словам главы администрации города Новомосковска Вадима Жерздева, «в ближайшее время в городе вообще бы не было воды. Проблема бы стала острее, чем в 70-х годах, когда вода была по графику».В 2012 году, когда началась реализация проекта, вспомнили и про заброшенные шахты. В конце 60-х годов в Новомосковске начались проблемы с водоснабжением. В Венёвском районе располагалась шахта «Бельцевская», не вышедшая на полную мощность из-за того, что её постоянно затапливали грунтовые воды. Благодаря договорённостям, достигнутым главой региона с представителями компании «Еврохим», удалось реализовать этот уникальный проект государственно-частного партнёрства.Как сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков, «на первом этапе более 508 миллионов рублей выделено из федерального бюджета. За эти деньги построен водовод 24 километра, 12 скважин и водовод 12 километров».Строительство «Большой воды» велось в три этапа. Компания «Еврохим» вложила в его реализацию более 370 миллионов рублей. Генеральный директор АО «МХК «Еврохим» Игорь Нечаев поздравил всех жителей с этим замечательным событием и отметил, что старт «Большой воде» нужно дать, не откладывая, чтобы в квартиры начала поступать чистая вода.По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, «это один из крупнейших в России проектов по водоснабжению, который был реализован на принципах государственно-частного партнёрства. Мы говорим «спасибо!» компании «Еврохим» за инвестиции в реализацию нужного, важного и долгожданного социально значимого проекта».Итогом реализации проекта станет бесперебойное обеспечении более 130 тысяч жителей Новомосковска качественной чистой водой. По оценкам специалистов, запасов водного горизонта из Бельцевской шахты хватит более чем на полвека.







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