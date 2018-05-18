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18.05.2018 19:27 Для тульских музейщиков наступила «Сиреневая неделя» Вести-Тула





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С понедельника посетителей музея ожидает целый цикл мероприятий, в числе которых - выставки, мастер-классы, культурно-образовательная программа. А в субботу туляки смогут принять участие в программе выходного дня для семей «Сиреневое настроение».



Как рассказала заведующая музеем П. Н. Крылова Ольга Кузнецова, «такую акцию мы проводим уже не первый раз. Я как раз стою под кустом сирени, который был посажен 15 лет назад. В этом году мы пригласили посадить сирень Марину Николаевну Кузину – основателя нашего музея. Она была лично знакома с Порфирием Никитичем Крыловым».



Сегодня в саду музея имени П. Н. Крылова в рамках акции «Сиреневая неделя» высадили три молодых куста сирени. За лопаты взялись сотрудники, в том числе директор объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» Роман Гаврилин и тульский художник Михаил Левшин.С понедельника посетителей музея ожидает целый цикл мероприятий, в числе которых - выставки, мастер-классы, культурно-образовательная программа. А в субботу туляки смогут принять участие в программе выходного дня для семей «Сиреневое настроение».Как рассказала заведующая музеем П. Н. Крылова Ольга Кузнецова, «такую акцию мы проводим уже не первый раз. Я как раз стою под кустом сирени, который был посажен 15 лет назад. В этом году мы пригласили посадить сирень Марину Николаевну Кузину – основателя нашего музея. Она была лично знакома с Порфирием Никитичем Крыловым».





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