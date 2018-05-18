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18.05.2018 19:16 В «Ночь музеев» жизнь Тульского экзотариума покажут изнутри Вести-Тула





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А в субботу, в рамках акции «Ночь музеев», тема которой «Шедевры из запасников», сотрудники об этом поведают, расскажут трогательные истории и забавные байки о своих питомцах и жизни зоопарка. Посетители экзотариума смогут сами попробовать себя в роли лаборантов, увидят редких животных - специально для этого мероприятия их «выведут в свет» из закулисья.



По словам специалиста по связям с общественностью Тульского экзотариума Евгении Дегтерёвой, «мы будем рассказывать, из чего состоит зоопарк, что это не только экспозиция с террариумами, какие есть дополнительные лаборатории. Расскажем и о новом здании, где сейчас монтируется экспозиция».



Уже и далеко за пределами Тулы известно, что в нашем городе обитают редкие и необычные животные, ведь Тульскому экзотариуму перевалило за 30. Но жизнь его обитателей остается таинственной и загадочной для рядовых посетителей. К примеру, вряд ли они знают, как расположить к себе опасную змею или сделать искусственное дыхание крокодилу.А в субботу, в рамках акции «Ночь музеев», тема которой «Шедевры из запасников», сотрудники об этом поведают, расскажут трогательные истории и забавные байки о своих питомцах и жизни зоопарка. Посетители экзотариума смогут сами попробовать себя в роли лаборантов, увидят редких животных - специально для этого мероприятия их «выведут в свет» из закулисья.По словам специалиста по связям с общественностью Тульского экзотариума Евгении Дегтерёвой, «мы будем рассказывать, из чего состоит зоопарк, что это не только экспозиция с террариумами, какие есть дополнительные лаборатории. Расскажем и о новом здании, где сейчас монтируется экспозиция».





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