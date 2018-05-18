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18.05.2018 18:42 Спецотряды тульских росгвардейцев вернулись с Северного Кавказа Вести-Тула





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В результате выполненных служебно-боевых задач по обеспечению закона и правопорядка в Северо-Кавказском регионе задержаны 10 лиц, подозреваемых в совершении преступлений и находящихся в розыске, изъято более 5000 боеприпасов, а также взрывчатые и наркотические вещества. После краткосрочного отпуска росгвардейцы приступят к выполнению служебных обязанностей на территории Тульской области.



Бойцы СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области вернулись из командировки с Северного Кавказа. В родных стенах бойцов под звуки военного оркестра встречали руководство регионального Управления Росгвардии, коллеги, родные и близкие.В результате выполненных служебно-боевых задач по обеспечению закона и правопорядка в Северо-Кавказском регионе задержаны 10 лиц, подозреваемых в совершении преступлений и находящихся в розыске, изъято более 5000 боеприпасов, а также взрывчатые и наркотические вещества. После краткосрочного отпуска росгвардейцы приступят к выполнению служебных обязанностей на территории Тульской области.





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