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18.05.2018 18:31 В Богородицке на ребёнка упал бетонный забор
Вести-Тула

В Богородицке на ребёнка упал бетонный забор

| фото |
Страшная трагедия произошла в Богородицке. На шестилетнего мальчика упал фрагмент бетонного ограждения, ребенок скончался спустя несколько часов. По факту смерти Управление Следственного комитета России по Тульской области возбудило уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса России - причинение смерти по неосторожности. Устанавливается, кто ответственный за содержание этого забора. Расследование уголовного дела продолжается».
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