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18.05.2018 18:11 В «тульской Венеции» отказали светофоры Вести-Тула





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Одним из последствий стихии стал выход ряда светофоров из строя, в том числе на пересечении улиц Первомайской и Дмитрия Ульянова. Молния попала в вышку ТГЭС. Специалисты управления транспорта и дорожного хозяйства Тулы проводят объезд города для выявления неработающих светофоров.



Днем на Тулу обрушилась стихия - ливень, сверкающие молнии, гроза. Порывы ветра достигали 17-ти метров в секунду. Длилась непогода меньше часа, но этого было достаточно, чтобы Тула на некоторое время превратилась в Венецию. Некоторые улицы города, в том числе Советская, превратились в реки и водные каналы.Одним из последствий стихии стал выход ряда светофоров из строя, в том числе на пересечении улиц Первомайской и Дмитрия Ульянова. Молния попала в вышку ТГЭС. Специалисты управления транспорта и дорожного хозяйства Тулы проводят объезд города для выявления неработающих светофоров.

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