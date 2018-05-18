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18.05.2018 17:34 2 июня в Туле пройдёт День милосердия Олег Масальский





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«Сейчас мы дошли до того, что нужно оперировать ноги – разогнуть их просто невозможно. После операции нужно сидеть в ортопедическом кресле, вертикализаторы. Кое-что есть, а кое-что нужно делать заново», - рассказала Елена Кравчук.



Сейчас семья нуждается в ортопедическом кресле для Марии. Она уже подросток, а потому для такого особенного ребенка и все средства реабилитации нужны по возрасту. Марии и еще шести детям с особенностями развития сможет помочь каждый желающий, придя в Тульский кремль 2 июня на день благотворительности и милосердия «Белый цветок».



«Благотворительность всегда была основой нашего общества, а многие идеи для акций мы черпаем из прошлого», - сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Наталия Зыкова.



Это будет настоящий праздник, обещают организаторы. Скучать не придется никому. По словам министра молодежной политики Тульской области Юлии Вепринцевой, «более 50 интерактивных площадок будут обеспечивать досуг. Состоится концерт. Откликнулись восемь муниципальных образований – они будут принимать участие».



К участию в этом дне призывают целые семьи. Тульские школьники уже изготовили символы этого дня - Белый цветок. Ведь основная цель праздника - не просто финансово помощь нуждающимся. По словам генерального директора ассоциации благотворителей «Белый цветок» Михаила Косачёва, «иногда и взрослые не знаю, что хорошо, а что плохо. Когда ребенку с детства предоставляется возможность понять, что такое милосердие, благотворительность, добрые дела, то воспитательный аспект выходит на первое место».



Стоит отметить, что «Белый цветок» распускается в Туле вот уже в третий раз. За это время с помощью благотворителей и рядовых туляков удалось помочь семнадцати тяжелобольным детям.



Марии пятнадцать, все эти годы ребенок живет с диагнозом ДЦП. Насколько сложно с такими детьми, вам расскажет каждый родитель. Но ни один из них не опускает руки. Вот и мама Марии - Елена - не упоминает о бесчисленных днях, месяц и годах реабилитации. Говорит лишь о том, что только предстоит.«Сейчас мы дошли до того, что нужно оперировать ноги – разогнуть их просто невозможно. После операции нужно сидеть в ортопедическом кресле, вертикализаторы. Кое-что есть, а кое-что нужно делать заново», - рассказала Елена Кравчук.Сейчас семья нуждается в ортопедическом кресле для Марии. Она уже подросток, а потому для такого особенного ребенка и все средства реабилитации нужны по возрасту. Марии и еще шести детям с особенностями развития сможет помочь каждый желающий, придя в Тульский кремль 2 июня на день благотворительности и милосердия «Белый цветок».«Благотворительность всегда была основой нашего общества, а многие идеи для акций мы черпаем из прошлого», - сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Наталия Зыкова.Это будет настоящий праздник, обещают организаторы. Скучать не придется никому. По словам министра молодежной политики Тульской области Юлии Вепринцевой, «более 50 интерактивных площадок будут обеспечивать досуг. Состоится концерт. Откликнулись восемь муниципальных образований – они будут принимать участие».К участию в этом дне призывают целые семьи. Тульские школьники уже изготовили символы этого дня - Белый цветок. Ведь основная цель праздника - не просто финансово помощь нуждающимся. По словам генерального директора ассоциации благотворителей «Белый цветок» Михаила Косачёва, «иногда и взрослые не знаю, что хорошо, а что плохо. Когда ребенку с детства предоставляется возможность понять, что такое милосердие, благотворительность, добрые дела, то воспитательный аспект выходит на первое место».Стоит отметить, что «Белый цветок» распускается в Туле вот уже в третий раз. За это время с помощью благотворителей и рядовых туляков удалось помочь семнадцати тяжелобольным детям.





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