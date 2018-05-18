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18.05.2018 16:44 Новомосковская спортсменка готовится к Чемпионату мира по тхэквондо Вести-Тула





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Как рассказала победительница Кубка мира и первенства России по тхэквондо Виктория Романова, «нам далось это тяжело, мы много тренировались с девочками. Это очень сложно, так как каждый из нашей команды должен выкладываться на все 100%. Мы планируем готовиться к чемпионату мира с моим тренером. Это очень крупный турнир, мы будем стараться победить».



Юная спортсменка из Новомосковска Виктория Романова, завоевавшая золотую и серебряную медали на Чемпионате Европы по тхэквондо в Словении, готовится к выступлению на Чемпионате мира. Единственная представительница Тульской области была одной из трёх юниорок в сборной России в категории 14-17 лет до 50 килограммов. Победа, по словам самой спортсменки, далась ей нелегко.Как рассказала победительница Кубка мира и первенства России по тхэквондо Виктория Романова, «нам далось это тяжело, мы много тренировались с девочками. Это очень сложно, так как каждый из нашей команды должен выкладываться на все 100%. Мы планируем готовиться к чемпионату мира с моим тренером. Это очень крупный турнир, мы будем стараться победить».





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