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18.05.2018 15:52 Суд закрыл несколько магазинов в Туле Вести-Тула





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Судом же приостановлена деятельность магазина «Куриный дом» на Красноармейском проспекте в Туле. Региональным Управлением Роспотребнадзора по жалобе туляка проведено административное расследование. Выявлены нарушения в части требований к оборудованию канализации. Протокол о временном запрете деятельности был направлен в районный суд Тулы для рассмотрения. Решением суда деятельность организации приостановлена на 30 суток.



Судом приостановлена деятельность трёх пивных, расположенных в одном доме на улице Кауля в Туле. В результате проверки Роспотребнадзор установил нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Причиной инспекции стала жалоба жителей города. Постановлением суда организации торговли ООО «Пивовар», ООО «Лидер» и кафе индивидуального предпринимателя Чарыковой были закрыты на срок от 60 до 90 дней.Судом же приостановлена деятельность магазина «Куриный дом» на Красноармейском проспекте в Туле. Региональным Управлением Роспотребнадзора по жалобе туляка проведено административное расследование. Выявлены нарушения в части требований к оборудованию канализации. Протокол о временном запрете деятельности был направлен в районный суд Тулы для рассмотрения. Решением суда деятельность организации приостановлена на 30 суток.

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