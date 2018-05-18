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НОВОСТИ | Общество



18.05.2018 15:44 Тульская область станет Библиотечной столицей России
Вести-Тула

Тульская область станет Библиотечной столицей России

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В 2019 году Тульская область станет Библиотечной столицей России. Такое решение было единодушно принято профессиональным библиотечным сообществом, поддержано Министерством культуры Российской Федерации и оглашено на заключительном пленарном заседании XXIII Российской библиотечной ассоциации.

Во время торжественного закрытия конференции Российской библиотечной ассоциации врио директора департамента культуры администрации Владимирской области Вера Зиннатуллина подарила министру культуры Тульской области Татьяне Рыбкиной символ Библиотечной столицы России-2019 - хрустальную книгу, изготовленную мастерами Гусевского хрустального завода.
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