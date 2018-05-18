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18.05.2018 11:57 В Тульской области от клещей пострадали более 300 человек "Вести-Тула"





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В Тульской области проводится противоклещевая обработка, ей подверглось уже более 200 гектаров территорий региона и почти 85 гектаров летних оздоровительных лагерей.



Роспотребнадзор предупреждает: в случае присасывания клещей обязательно следует обратиться в лечебно-профилактическое учреждение, чтобы исключить инфекции, передающиеся с укусом клеща. Будьте внимательны.





Более 300 человек в Тульской области с начала сезона обратилось по факту присасывания клещей. Это на 20% больше аналогичного периода 2017 года. Только на прошлой неделе с этой проблемой столкнулось 186 человек, из них 56 детей.В Тульской области проводится противоклещевая обработка, ей подверглось уже более 200 гектаров территорий региона и почти 85 гектаров летних оздоровительных лагерей.Роспотребнадзор предупреждает: в случае присасывания клещей обязательно следует обратиться в лечебно-профилактическое учреждение, чтобы исключить инфекции, передающиеся с укусом клеща. Будьте внимательны.

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