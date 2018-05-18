НОВОСТИ | Общество







18.05.2018 11:54 Алексей Дюмин провел совещание по развитию Ефремова "Вести-Тула"





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По его словам, главное достижение - приход инвесторов. Есть три резидента, которые будут строить четыре завода. Общий объем инвестиций составит около 9 млрд рублей. Кроме того, администрация готовит презентацию муниципалитета, чтобы представить социально-экономический потенциал на Петербургском международном экономическом форуме в мае этого года.



Наличие статуса ТОСЭР предполагает комплексный подход к развитию инфраструктуры городского округа, благоустройство территорий. В этом году за счет средств дорожного фонда заключен муниципальный контракт на ремонт 9 автодорог на сумму 34 млн. рублей. Также запланирован ямочный ремонт на 20 объектах общей площадью более 5,5 тыс. кв. м.







Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел совещание по развитию Ефремова. В нем приняли участие руководители муниципального образования, члены регионального правительства. В марте Ефремов получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Глава администрации Ефремова Сергей Балтабаев отчитался о проведенной работе и первых результатах.По его словам, главное достижение - приход инвесторов. Есть три резидента, которые будут строить четыре завода. Общий объем инвестиций составит около 9 млрд рублей. Кроме того, администрация готовит презентацию муниципалитета, чтобы представить социально-экономический потенциал на Петербургском международном экономическом форуме в мае этого года.Наличие статуса ТОСЭР предполагает комплексный подход к развитию инфраструктуры городского округа, благоустройство территорий. В этом году за счет средств дорожного фонда заключен муниципальный контракт на ремонт 9 автодорог на сумму 34 млн. рублей. Также запланирован ямочный ремонт на 20 объектах общей площадью более 5,5 тыс. кв. м.

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